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فن

كليب Lose you to love me لـ سيلينا جوميز يحقق 15 مليون مشاهدة في يوم ..فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:05 ص
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
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شروق ابراهيم
حققت المغنية الأمريكية سيلينا جوميز رقما قياسيا بكليب أغنيتها الجديدة Lose you to love me بتحقيقه 15 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب، ودخوله قائمة الأكثر تداولًا في العالم. 

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية، عن أن كليب سيلينا جوميز تم تصويره بالكامل بهاتف اي فون وسط أجواء درامية بسبب موضوع الأغنية. 

بعد مرور ساعات على طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose you to love me، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن ان تلك الاغنية التي تعني " خسرت نفسي كي أحبك" موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.

وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الاغنية من وحي اشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الاخير، اتمنى ان يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".

وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الامريكية هايلي بالدوين، مشيرين إلى أن سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.

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