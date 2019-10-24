القومية للأنفاق: تخفيضات اشتراكات المترو تصل إلى 98%

أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنهم يراعون البُعد الاجتماعي في زيادة أسعار التذاكر، لافتًا إلى أن أسعار التذاكر تغطي نسبة قليلة من تكاليف التشغيل والصيانة.





وأضاف "والي"، خلال برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أنهم يقومون بعمل تخفيضات عالية لمحدودي الدخل، موضحًا أن الطلاب يحصلون على تخفيض بنسبة 98% من قيمة التذاكر، و97% لذوي الاحتياجات الخاصة، و86% لكبار السن.



