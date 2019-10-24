القومية للأنفاق: ننقل 2.5 مليون راكب يوميا.. ونستهدف 7 ملايين في 2030

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الأمطار لم تؤثر في مترو الأنفاق بسبب الاستعدادات التي قاموا بها تحسبًا للسيول.





وأضاف "والي"، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أنهم سيبدأون في الخط الرابع من مترو الأنفاق بداية العام المقبل، وأنها تستغرق حوالي 4 سنوات، مؤكدًا أنه رقم قياسي.





وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق "ننقل 2 ونصف مليون راكب يوميًا، والدولة لديها استراتيجية لنقل 7 ملايين مواطن في اليوم بحلول 2030، مما يعني أن المواطن القاهري سيعتمد بشكل مباشر على القطارات الكهربائية سواء مترو أنفاق أو مونوريل".