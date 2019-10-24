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رياضة

الدولة انتصرت.. مرتضى منصور يعلق على تأجيل مباريات الدوري

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الدولة انتصرت عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الدوري الممتاز إلى بعد بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عامًا.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتجه لمنزل محمود الخطيب رئيس الأهلي نظرا لظروفه الصحية فقط حيث كان من المفترض أن يجتمعا في الوزارة.

وأضاف مرتضي منصور أن قرار تأجيل مباراة القمة ليس خوفا من الجماهير ولكن على الجماهير من أي أحداث شغب قد تحدث.

وأكمل مرتضي منصور أن محمود الخطيب لم يستجب لقرار الأمن وطلب أشرف صبحي بالموافقة على خوض مباراة الجونة لبوافق في نهاية الأمر على خوض 13 مباراة قبل خوض مباراة القمة في نهاية الدور الأول. 

وتابع أن الجميع عليه أن يحترم قرارات الجهات الامنية خاصة أنها لا تهدف سوى لمصلحة الجماهير.
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