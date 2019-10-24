كوريا الشمالية: هناك علاقة خاصة بين كيم وترامب

قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية، إن هناك "علاقة خاصة" بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الدوائر الحاكمة في واشنطن تكن العداء لبيونج يانج.





ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، أمس الأربعاء، عن بيان أصدرته الوزارة قوله: "الدوائر الحاكمة في واشنطن وصناع السياسات تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الإدارة الأمريكية يكنون العداء لكوريا الديمقراطية الشعبية دون سبب".



