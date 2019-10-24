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رياضة

بشرط الالتزام.. مرتضى منصور يطالب بعودة الجماهير للمدرجات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن عودة الجماهير للمدرجات أمر في يد الجماهير نفسها، حيث يجب أن تعطى عددًا من الإشارات الإيجابية أثناء حضور المباريات في الفترة المقبلة.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن ظاهرة الألتراس كانت رائعة في بداية ظهورها، موضحًا أنه يتمنى عودتهم مرة أخرى للمدرجات ولكن بشرط الالتزام بتعليمات الأمن ومساندة الفريق.

وتابع مرتضى منصور، "ارجعوا نوروا المدرجات شوفوا اللي بنعمله عشانكوا".

وأكمل مرتضى منصور، أنه ضد "التحفيل" على فريق الأهلي على صفحات التواصل الاجتماعي، ولكنه يسعى دائما للفوز أمام الأهلي في كافة البطولات بجميع الألعاب.

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