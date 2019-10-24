Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تنظم بطولة لمصارعة الذراعين 18 نوفمبر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن مسابقة فى اللياقة البدنية لجميع كليات الجامعة.

وأوضح مسئولو النشاط الرياضى أن بطولة الذراع الحديدية تقام يوم الاثنين ١٨/١١ بصالة رقم ١ بالحرم الجامعي بعين حلوان الساعة ١٠ صباحا.

وقال إنه ينبغى على الطلاب الراغبين في الاشتراك أن يحضروا صورة الكشف الطبى الخاص بالكلية، والالتزام بالملابس الرياضية، وأن لكل طالب محاولة واحدة فقط فى كل تمرين بالبطولة، وتحسب نتائج كل تمرين منفصلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم المهرجان الترويحي العاشر لذوى الاحتياجات

جامعة حلوان تعلن تفاصيل بطولة اللياقة البدنية

11 نوفمبر.. جامعة حلوان تنظم بطولة للياقة البدنية

ترشيحاتنا

الأقوى من يتحمل الضربات.. نجم بيراميدز يوجه رسالة لـ محمد محمود

حضور وزير الرياضة.. مرتضى منصور يكشف عن خطته لدعم الزمالك أمام جينيراسيون

مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة بشأن قناة الزمالك

شقيق ضحية الأمطار يروي تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مروة

تعرف على حالات رد الضريبة بعد سدادها لمصلحة الضرائب

أسعار اوبترا المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام

البساطة روح القلوب.. أسطورة الطب مجدي يعقوب يلبي دعوة نوبي لقضاء يوم في منزله

لن تتوقع.. سعر صادم لـ حذاء منى زكي في دبي.. صور