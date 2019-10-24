مصر والعبور للمستقبل.. بملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال لقائه الشهري لملتقي الهناجر الثقافي تحت عنوان 'مصر والعبور للمستقبل' في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 28 اكتوبر الجاري بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز.



يتحدث في الملتقى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان واللواء الدكتور محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية والمستشار الدكتور خالد القاضي رائد فكرة الوعي بالثقافة القانونية والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام والدكتور زين الشيخ عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والناقدة الفنية خيرية البشلاوي.



ومن المقرر أن يشدو الفنان سمير الاسكندراني بأحلى واروع أغنياته الوطنية بمصاحبة فرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.