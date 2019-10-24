فوائد مذهلة لممارسة الأنشطة الاجتماعية لمرضى الاكتئاب.. البستنة إحداها

كشف بحث أجري مؤخرًا في إنجلترا، على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الاكتئاب والوحدة وأمراض القلب، يمكن أن يتخلصوا من أعراضهم عند ممارسة انشطة ترفيهية يفضلونها، مثل: الغناء أو البستنة أو الحصول على دروس التمثيل.





وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الأنشطة الترفيهية يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل الاكتئاب والوحدة وأمراض القلب في تخطي أعراضهم.





وأوضح الأطباء أن ممارسة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، كانت لها تأثير أفضل بكثير من الأقراص والأدوية التي يصفونها لهم على المدى الطويل، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وتابع وزير الصحة مات هانكوك، أن ممارسة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، مثل: البستنة، ودروس التمثيل، والغناء بالنسبة لمرضى الاكتئاب كانت لها تأثيرا أفضل من تلقي الرعاية الطبية أو حبوب الدواء.





واشار هانكون، انهم التزموا بالفعل في علاج ما لا يقل عن 60% من الأشخاص المصابين بالاكتئاب، ومرضى القلب والصرع بحضور دروس الموسيقى، والغناء، والرقص، والبستنة، وقد وجدوا تحسنا كبيرا في السيطرة على أعراضهم، والحد منها.





وقال الدكتور دارين هينلي ، الرئيس التنفيذي لمجلس الفنون بمجلس إنجلترا، أن ممارسة الأنشطة الإجتماعية كالرسم، والغناء، والرقص، والبستنة، يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على صحتك، وذلك عن طريق البعد عن العزلة والتواصل مع الآخرين، بالإضافة إلى الفوائد العقلية والجسدية والنفسية التي يمكن ان يتركها بعد ممارسة نشاط محبب لك.



