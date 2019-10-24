مواجهات نارية بالدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم عدد من المباريات الهامة في البطولات المحلية والعالمية أبرزها مباريات الدوري الأوروبي وبطولة دوري أبطال إفريقيا
ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي :
فريق بيشكتاش التركي X فريق سبورتينج براجا البرتغالي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS 7
فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني X فريق روما الإيطالي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS 4
فريق بارتيزان بلجراد الصربي X فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS 1
فريق أرسنال الإنجليزي X فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS 1
مواعيد مباراة دوري أبطال إفريقيا :
فريق الزمالك X فريق جينيراسيون السنغالي 8:00 مساء - ON SPORT
ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي :
فريق بيشكتاش التركي X فريق سبورتينج براجا البرتغالي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS 7
فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني X فريق روما الإيطالي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS 4
فريق بارتيزان بلجراد الصربي X فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS 1
فريق أرسنال الإنجليزي X فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS 1
مواعيد مباراة دوري أبطال إفريقيا :
فريق الزمالك X فريق جينيراسيون السنغالي 8:00 مساء - ON SPORT