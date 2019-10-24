من الأحق بشارة كابتن المنتخب محمد صلاح أم أحمد فتحي؟.. نجم الأهلي يجيب

كشف هشام حنفي، نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق، عن رأيه بـ الأحق بشارة كابتن منتخب مصر أحمد فتحي نجم الأهلي أم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





وأكد هشام حنفي، في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أنه في حال حصول محمد صلاح على شارة الكابتن يجب أن يتم الأمر بالتراضي وبموافقة أحمد فتحي، مشددا على أن كل نجم ينتظر طوال مسيرته، وقت حمله شارة منتخب بلده.





وأضاف هشام حنفي، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب عليه أن يترك الأمر للاعبين للتفاوض بشأن الأمر وفي حال موافقة أحمد فتحي تحسم الشارة لصالح محمد صلاح.





وتابع أن أحمد فتحي نجم مميز وقدم الكثير لمنتخب مصر طوال مسيرته الكروية ومن حقه حمل شارة كابتن مصر، مؤكدا أنه في حال عدم موافقة فتحي فستحدث أزمات داخل غرفة الملابس لا حاجة لها.