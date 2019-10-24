Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

من الأحق بشارة كابتن المنتخب محمد صلاح أم أحمد فتحي؟.. نجم الأهلي يجيب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:05 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف هشام حنفي، نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق، عن رأيه بـ الأحق بشارة كابتن منتخب مصر أحمد فتحي نجم الأهلي أم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأكد هشام حنفي، في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أنه في حال حصول محمد صلاح على شارة الكابتن يجب أن يتم الأمر بالتراضي وبموافقة أحمد فتحي، مشددا على أن كل نجم ينتظر طوال مسيرته، وقت حمله شارة منتخب بلده.

وأضاف هشام حنفي، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب عليه أن يترك الأمر للاعبين للتفاوض بشأن الأمر وفي حال موافقة أحمد فتحي تحسم الشارة لصالح محمد صلاح.

وتابع أن أحمد فتحي نجم مميز وقدم الكثير لمنتخب مصر طوال مسيرته الكروية ومن حقه حمل شارة كابتن مصر، مؤكدا أنه في حال عدم موافقة فتحي فستحدث أزمات داخل غرفة الملابس لا حاجة لها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرفض منحها لمحمد صلاح..أحمد حسن: فتحي الأحق بشارة قيادة الفراعنة

كابتن منتخب مصر التاريخى يتحفظ على منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

الشارة بـ النجومية واللا الأقدمية .. محمد صلاح يكسر القاعدة في الألفية الجديدة

محمد فتحي يكتب: كابتني

بيعرف الأصول.. أحمد حسن: محمد صلاح سيرفض شارة كابتن منتخب مصر فى حالتين

وائل جمعة يعترض على منح حسام البدري شارة قيادة المنتخب لـ محمد صلاح.. فيديو

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف المناطق المتوقع بها سقوط أمطار غزيرة ..فيديو

محمد محمود: شعرت بإصابتي بالرباط الصليبي قبل إجراء الكشف الطبي ..فيديو

هل الذهب المُهدى للأم في حياتها من أبنائها ضمن الميراث.. دار الإفتاء تجيب

الوصية الواجبة.. تعرف على شرطين يجب توافرهما لتطبيقها

اهم الاخبار : قرارات ملكية جديدة فى السعودية .. احتجاجات إثيوبية ضد آبي أحمد.. بيان جديد من الخطيب .. ترامب يتوعد تركيا

تعليقات مثيرة من الجماهير لـ ويزو بعد فقدان وزنها.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان شيفون.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة ..صور

احمد حلمى يدعم مشروع ابنته لى لى الجديد بهذه الطريقة

بـ بنطلون أسود ممزق.. اسما شريف منير تتألق بإطلالة كاجوال