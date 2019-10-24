الملك سلمان يعين الأمير فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية.. والاتحاد الأوروبي يوافق على إرجاء البريكست.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بوتين: هناك تعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





واهتمت "الراي" بقمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأفريقية، حيث نقلت عن الرئيس السيسي قوله إن مصر حريصة على التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة الأفريقية - الروسية والمنتدى الاقتصادي، معربًا عن أمله في وضع تصورات مستقبلية للعلاقة بين روسيا ودول القارة السمراء في إطار .مبدأ المنفعة المشتركة.





وأكد أهمية التعاون بين مصر وروسيا في إنشاء محطة الضبعة النووية في مرسى مطروح، والانتهاء من تسوية الأمور العالقة المرتبطة بالمشروع، بما يسمح بالبدء في عملية التنفيذ، وأن يتم الانتهاء منه وفقًا لما تضمنه العقد المبرم بشأن المحطة المرجعية.





ونقلت "الأنباء" عن بوتين قوله إن "هناك تعاونًا بين مصر وروسيا في مجال محاربة الإرهاب"، مشيرًا إلى تخصيص 190 مليون دولار للبنية الأساسية لمحطة الضبعة النووية. وأضاف "أن الجهود التي يبذلها مسؤئلو الخارجية والأمن في البلدين، تتضمن التعاطي مع قضايا مهمة تتعلق بالأجندة الدولية، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بدلا منه، فيما تقرر تعيين العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.





كما تضمنت الأوامر الملكية الصادرة اليوم إعفاء وزير النقل نبيل العامودي من مهام منصبه وعين بدلا منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر.





وأبرزت "الجريدة" تصريحات المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، بأن هدف عمليات الجيش في طرابلس هو القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة، مضيفًا: "لقوات المسلحة تخوض معركة من ناحية القيادة تطبيق رائع وشامل والتزام بقواعد الاشتباك التي تم تحدديدها من قبل القائد العالم للجيش الليبي المشير خليفة حفتر".





وقال إن القوات التي تقود عملية الكرامة ضد المتطرفين في طرابس تشهد "تطورا إيجابيا وكبيرا جدا في اتجاه القضاء علي المسلحين الإرهابين وتدمير أهدافهم بالكامل"، مشيرًا إلى أن القوات الجوية استهدفت مخزنا للذخائر والمعدات العسكرية تابعا للجماعات الإرهابية في منطقة الموز، وهي منطقة تحتوي على بنايات حديثة قيد الإنشاء ويتم استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية لتخزين السلاح.





ونقلت "الراي" عن مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة "على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية" في اتخاذ إجراءات، مضيفًا أن التظاهرات تظهر ضرورة قيام "نقاش صريح" بين القادة والمواطنين حول "المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن".





وتابع "يعود للشعب اللبناني تقرير ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرّر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ أمد بعيد جدًا".





وأفادت "الوطن" بأن قائد "قوات سوريا الديموقراطية" مظلوم عبدي شكر الجانب الروسي على الاتفاق الذي أبرمته مع أنقرة بشأن انسحاب قواته من شمال شرق سوريا والذي "نزع فتيل الحرب" و"جنّب المدنيين ويلاتها"، مضيفًا أنه أبدى "تحفّظه على بعض بنود الاتفاق الروسي التركي والتي تحتاج إلى نقاشات وحوارات بغية تقريب وجهات النظر".





في السياق ذاته، قالت "الأنباء" إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تحدث مع عبدي، وأبلغه أن روسيا ستزيد عدد أفراد الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود السورية التركية. كما ناقش الاثنان تطبيق الأكراد للاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا الذي أُعلن، الثلاثاء.





دوليًا، نقلت "الجريدة" عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إن تركيا أعلنت وقف القتال في شمال سوريا ليصبح وقف إطلاق النار دائما، مما دفع واشنطن لرفع العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة على الواردات التركية، ردا على عمليتها العسكرية، مضيفًا: "أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا، مما يجعل وقف إطلاق النار دائما .. لذا، أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت على أنقرة في 14 أكتوبر".





وتابع ترامب: "يجب على تركيا وسوريا العمل على ضمان عدم استعادة تنظيم داعش لأي أراض".





وذكرت "الوطن" أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ الأربعاء، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من دون تحديد موعد.





وقالت "الراي" إن الشرطة الألبانية أعلنت إنها اكتشفت شبكة إيرانية شبه عسكرية يزعم أنها خططت لهجمات في ألبانيا ضد عناصر منظمة مجاهدي خلق المعارضة، مشيرةً إلى أن الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني شغل "خلية إرهابية نشطة" تستهدف أعضاء جماعة مجاهدي خلق في ألبانيا، وأنه تم إحباط هجوم آخر خطط له عملاء للحكومة الإيرانية ويستهدف مجاهدي خلق في ألبانيا في مارس.



