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رياضة

محاكاة لعبور القناة.. وزير الرياضة يشارك في ماراثون الإسماعيلية احتفالا بانتصارات أكتوبر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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ريهام بكير
ينطلق ماراثون الدراجات الهوائية بمحافظة الإسماعيلية اليوم، الخميس، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضمن برنامج احتفالية انتصارات أكتوبر.

الماراثون يبدأ من الإسماعيلية الجديدة حتى نهاية شرق القناة لمسافة 6 ك بمشاركة 250 دراجًا.

ويتضمن برنامج الاحتفالية، ماراثونًا آخر، للمشي بمشاركة 1500 فرد، ثم فقرة وطنية للفنون الشعبية عند النصب التذكارية، ثم العودة إلى نادي القناة؛ لانطلاق بعد الأنشطة الرياضية للمشاركين.

واستكمالًا لبرنامج الاحتفالية، يشهد المشاركون جولة بالقناة، وتنفيذ محاكاة لعبور القناة، على أن يختتم اليوم بحفل فني يتخلله تكريم المحاربين القدامي وأسر شهداء الجيش والشرطة.

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