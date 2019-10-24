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رياضة

نجم الأهلي يكشف سر انضمام محمد عنتر للزمالك بدلا من القلعة الحمراء

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:02 ص
محمد عنتر
محمد عنتر
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ياسمين تيسير
كشف هشام حنفي نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن سر انضمام محمد عنتر لـ فريق الزمالك بدلا من القلعة الحمراء خاصة في ظل رغبة مسئولي الأهلي في ضمه.

وأكد هشام حنفي في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن مسؤولي النادي الأهلي تأخروا كثيرا في التفاوض من أجل ضم اللاعب. 

وأضاف نجم الأهلي السابق، أن محمد عنتر كان سيكون أحد نجوم فريق الأهلي الكبار خاصة أنه مناسب بشكل أكثر للأهلي من الزمالك، مشددا على أن كرة القدم "حظوظ"، حيث إن هناك لاعبين كبارا اقتربوا من الانضمام للزمالك ولكن تم رفضهم ليتألقوا ويصنعوا تاريخا في الأهلي.

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