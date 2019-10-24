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مرأة

احذروا.. إدمان مواقع التواصل الاجتماعي يصيب الأطفال بمشاكل خطيرة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:03 ص
إدمان مواقع التواصل
إدمان مواقع التواصل الإجتماعي
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آية التيجي
كشف بحث جديد أجري مؤخرًا في جامعة كينجز بلندن، أنه ازداد ضعف مرض فقدان الشهية بين الأطفال الصغار في المملكة المتحدة الآن عما كان عليه قبل عقد من الزمان، والسبب الرئيسي في ذلك هو إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الباحثون، أنه تم تشخيص حوالي 3.2 من بين كل 100 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا باضطراب الأكل في عام 2015، وهو ضعف العدد المقدر بحوالي 1.5 حالة من عام 2006، بسبب إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقى الخبراء باللوم على إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تساهم في انشغال الأطفال عن تناول الطعام مع العائلة، وفوات موعد الطعام، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقول بعض الدراسات السابقة، إنه ما يصل إلى 1.25 مليون شخص يعانون من اضطرابات الأكل حول العالم، وقال الباحثون إن تقديرات انتشار المرض لدى الشباب دون سن 20 تتراوح بين 0.3 في المائة و 0.6 في المائة. 

وعلقت الدكتورة هريستينا بتكوفا وزملاؤها، إلى أن إدمان مواقع التواصل الإجتماعي، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية بين الأطفال والمراهقين، والتي تبدأ من عمر 9 سنوات وحتى 20 عاما.

وأضافت بتكوفا، أن الأطفال والشباب يتأثرون بشكل كبير بما يشاهدونه على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث إنهم يشاهدون الفنانين، والمشاهير الذين يفضلونهم ويتابعون باستمرار بأجسام رشيقة، ورياضية، وهو ما يرسخ في اهانهم الإمتناع عن تناول الطعام لكي يحصلون على أجسام مشابهة لهم.

وأشارت بتكوفا، إلى أن هذا النقص في التغذية الناتج عن إدمان مواقع التواصل الإجتماعي، يمكن أن يؤدي إلى ضعف الأداء المعرفي، وتدني الحالة المزاجية، والقلق، والاكتئاب، وفقدان الشهية، وصولا إلى اضطرابات الشهية.
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