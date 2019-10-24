كلها كوميديا.. إسعاد يونس تستضيف دنيا وإيمي سمير غانم في صاحبة السعادة.. شاهد

نشرت الإعلامية إسعاد يونس صورة لها مع الفنانة دنيا سمير غانم وأختها إيمى سمير عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلقت إسعاد يونس على الصورة قائلة "حلقة كوميدية قوية سهرة جدًا كلها ضحك ولعب وغناء واستعراضات مع أحلى أختين

إيمي ودنيا سمير غانم 😍 في # صاحبة_السعادة يوم الاثنين القادم الساعة 11 مساء".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



بحبكم - العشق - اجمل إسعاد