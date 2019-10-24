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رياضة

اخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد محمود بعد إصابته.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. حازم إمام يتجه للتدريب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:03 ص
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الخميس، 24-10-2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:

-محمد محمود: شعرت بإصابتي بالرباط الصليبي قبل إجراء الكشف الطبي ..فيديو

كشف إسلام الشاطر، نجم النادى الأهلى السابق، عن أنه تواصل مع محمد محمود هاتفيًا، وتحدث إليه عن الإصابة التي تعرض لها فى المران الجماعى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمس، الأربعاء.

-سيف زاهر: حازم إمام أعلن اتجاهه للتدريب الموسم المقبل رسميا

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن أن حازم إمام نجم الزمالك، عضو اتحاد الكرة السابق، أعلن اتجاهه للتدريب والعمل مديرًا فنيًا.

-الأفلام تنتهي بوفاة البطل.. تعليق ناري من فرج عامر على تأجيل الدوري

علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بتأجيل مباريات الدوري الممتاز لـ بعد بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عامًا.

-تعليق مرتضى منصور على إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إصابة محمد محمود نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للمرة الثانية بالرباط الصليبي أثناء مران الفريق أمس.

-تركي آل الشيخ يواسي محمد محمود: أنا جاهز لأي حاجة في علاجه ..شاهد

كتب تركي آل الشيخ، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "سلامات للاعب محمد محمود ولو اقدر اقدم حاجه في علاجه في أي مكان في العالم انا جاهز🙏🏻🇪🇬❤❤🇸🇦".

-بعد هدف اليوم.. محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته

حقق المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته، بعد تسجيله لهدف اليوم في مباراة فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

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تعليق مرتضى منصور على إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

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