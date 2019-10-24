اخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد محمود بعد إصابته.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. حازم إمام يتجه للتدريب

-محمد محمود: شعرت بإصابتي بالرباط الصليبي قبل إجراء الكشف الطبي ..فيديو





-الأفلام تنتهي بوفاة البطل.. تعليق ناري من فرج عامر على تأجيل الدوري



كشف الإعلامي سيف زاهر، عن أن حازم إمام نجم الزمالك، عضو اتحاد الكرة السابق، أعلن اتجاهه للتدريب والعمل مديرًا فنيًا.





-تعليق مرتضى منصور على إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي



علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بتأجيل مباريات الدوري الممتاز لـ بعد بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عامًا.





-تركي آل الشيخ يواسي محمد محمود: أنا جاهز لأي حاجة في علاجه ..شاهد



علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إصابة محمد محمود نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للمرة الثانية بالرباط الصليبي أثناء مران الفريق أمس.





-بعد هدف اليوم.. محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته



كتب تركي آل الشيخ، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "سلامات للاعب محمد محمود ولو اقدر اقدم حاجه في علاجه في أي مكان في العالم انا جاهز🙏🏻🇪🇬❤❤🇸🇦".

حقق المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته، بعد تسجيله لهدف اليوم في مباراة فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.





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