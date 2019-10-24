الرئيس الكوري الجنوبي يقترح تعزيز العلاقات مع إسبانيا في مجال الطاقة

اقترح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الخميس، توسيع الشراكة بين كوريا الجنوبية وإسبانيا بخصوص الاستجابة للثورة الصناعية الرابعة والتغير المناخي، قائلا إن "الصديقين الحقيقيين" بينهما الكثير من الأمور المشتركة.

وأكد مون على امكانية تحقيق تنسيق محتمل من خلال توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك أثناء حضوره منتدى الأعمال الكوري-الإسباني مع الملك الإسباني فيليب السادس.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

وقال الرئيس مون، في خطابه، "إن كوريا وإسبانيا بوابتان ومحوران رئيسيان لكلتا المنطقتين حيث تلتقي اليابسة بالمحيط.. هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون فيها بالاعتماد على القوة الجيوسياسية للبلدين".

وأشار إلى مشروع الصناعة 4.0 في إسبانيا واستراتيجية "نهضة التصنيع" لإدارته، حيث تخطط كوريا الجنوبية لحضور المؤثر الثالث لرؤية الصناعة 4.0 الإسبانية الشهر المقبل كـ"دولة شريكة".

وذكر أنه من المتوقع أن تكون هذه نقطة إنطلاق لتعزيز التعاون بين البلدين في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

واقترح الرئيس الكوري الجنوبي أيضا تأسيس روابط قوية بين البلدين في مجال الطاقة الصديقة للبيئة، حيث قال "إن الحد من استخدام الوقود الأحفوري وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة فرصة وتحدي لكلا الاقتصادين المعتمدين على الصناعة".

وأعرب عن أمله في توسيع الشراكة بين الشركات ذات الصلة بكلا الجانبين.

واقترح المزيد من الشراكة والتعاون في مجال أسواق البناء بالخارج، حيث تمت مناقشة هذا الشأن في لقاء القمة الذي جمعه مع الملك الإسباني.