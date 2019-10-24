اهم الاخبار.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة بشأن قناة الزمالك.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها بـ هوت شورت.. القصة الكاملة لمعلمة مصرية تسببت في وفاة طفل كويتي

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات والملفات الهامة، نستعرضها من خلال التقرير التالي:
مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة بشأن قناة الزمالك
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة بشأن قناة الزمالك المقرر انطلاقها أول نوفمبر المقبل.
وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن القناة ستظهر قريبًا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد التردد الخاص بها بشكل نهائي.
الدولة انتصرت.. مرتضى منصور يعلق على تأجيل مباريات الدوري
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الدولة انتصرت عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الدوري الممتاز إلى بعد بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عامًا.
وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتجه لمنزل محمود الخطيب رئيس الأهلي نظرا لظروفه الصحية فقط حيث كان من المفترض أن يجتمعا في الوزارة.
التضامن تعلن 25 خدمة مقدمة لتطبيق معاشي على الهواتف
أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تقوم بتوصيل المعاشات لأكثر من 11 ألف مسن في منازلهم.
وأوضحت الدكتورة غادة والي، أثناء حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزارة حوَّلت جميع المعاشات للكروت الذكية ليتمكن مستحق المعاش من منح الكارت لابنه أو حفيده ليحصل له على المعاش بالرقم السري الخاص به.
هوت شورت وhalf boot.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور ..صور
حرصت الفنانة نسرين إمام، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بـstories جديدة، تجمعها بمجموعة من الأصدقاء، ومن ضمنهم الفنانة دينا الشربينى.
وخطفت دينا الشربينى الأنظار فى الصور بإطلالة سوداء، حيث ارتدت بلوزة سوداء بأكمام طويلة ونسقت معها هوت شورت أيضا بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات ذات اللون الذهبى.
تركي آل الشيخ يواسي محمد محمود: أنا جاهز لأي حاجة في علاجه ..شاهد
كتب تركي آل الشيخ، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "سلامات للاعب محمد محمود ولو اقدر اقدم حاجه في علاجه في أي مكان في العالم انا جاهز🙏🏻🇪🇬❤❤🇸🇦".
وتعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى إصابة قوية، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي كتشخيص مبدئي من الأطباء المصريين، وتم إرسال الفحوصات إلى ألمانيا، للتعرف إلى التشخيص النهائي للإصابة.
بـ فستان شيفون.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة ..صور
شاركت الفنانة مى عمر، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصورة جديدة.
بدت مى عمر فى الصور، بإطلالة عصرية جريئة، مرتدية فستانًا قصيرًا يصل أعلى الركبة، ويتسم التصميم بقماش الشيفون المطرز بنقوشات الورود ذات اللون الأزرق، والأكمام المعتمدة على القماش الشفاف، ونسقت معها حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج.
بعد حكم حبسها.. القصة الكاملة لمعلمة مصرية تسببت في وفاة طفل كويتي
أمرت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس معلمة مصرية تدعى "نجلاء محمد"، المتهمة في قضية وفاة الطالب الكويتي عيسى البلوشي، سنتين مع الشغل بكفالة ألف دينار عن تهمتي الضرب والسب.
ووفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد أحيلت المتهمة إلى المحاكمة بعدما استجوبتها النيابة بـ 4 تهم، وهي "الضرب المفضي لموت، وسوء معاملة طفل، وسبه، وسب والدته"، إلا أن المتهمة نفت التهم المنسوبة إليها.
احمد حلمى يدعم مشروع ابنته لى لى الجديد بهذه الطريقة
دعم الفنان احمد حلمى، ابنته الكبرى لي لي بعد إطلاقها مشروعًا جديدًا، يعتمد على رسم تصميمات على الملابس والحقائب، بنشر صور عبر خاصية "ستوري" لتشكلية من أعمالها.
و لي لي هي الابنة الكبرى لأحمد حلمي من زوجته الفنانة منى زكي، ولديهما ولدان هما سليم ويونس وكانا سببا في ابتعادهما عن التمثيل فترة طويلة
بعد الانفصال عن أحمد فلوكس.. هذه شروط هنا شيحة للزواج مجددا
شهر قليلة مرت على انفصال الفنانة هنا شيحة عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد زيجة لم يكتب لها القدر الاستمرار سوى قرابة ثمانية أشهر، ولكن فاجأت هنا شيحة الجميع بالإعلان عن مواصفات فارس أحلامها الجديد.
وقالت هنا شيحة في لقاء مع برنامج "عرب وود"، "إنه يبقى راجل.. كلمة راجل دي حاجات كتير كتير أوي .. وده بقى شىء نادر في عالمنا الجميل بس تمام".
مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة بشأن قناة الزمالك
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة بشأن قناة الزمالك المقرر انطلاقها أول نوفمبر المقبل.
وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن القناة ستظهر قريبًا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد التردد الخاص بها بشكل نهائي.
الدولة انتصرت.. مرتضى منصور يعلق على تأجيل مباريات الدوري
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الدولة انتصرت عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الدوري الممتاز إلى بعد بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عامًا.
وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتجه لمنزل محمود الخطيب رئيس الأهلي نظرا لظروفه الصحية فقط حيث كان من المفترض أن يجتمعا في الوزارة.
التضامن تعلن 25 خدمة مقدمة لتطبيق معاشي على الهواتف
أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تقوم بتوصيل المعاشات لأكثر من 11 ألف مسن في منازلهم.
وأوضحت الدكتورة غادة والي، أثناء حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزارة حوَّلت جميع المعاشات للكروت الذكية ليتمكن مستحق المعاش من منح الكارت لابنه أو حفيده ليحصل له على المعاش بالرقم السري الخاص به.
هوت شورت وhalf boot.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور ..صور
حرصت الفنانة نسرين إمام، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بـstories جديدة، تجمعها بمجموعة من الأصدقاء، ومن ضمنهم الفنانة دينا الشربينى.
وخطفت دينا الشربينى الأنظار فى الصور بإطلالة سوداء، حيث ارتدت بلوزة سوداء بأكمام طويلة ونسقت معها هوت شورت أيضا بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات ذات اللون الذهبى.
تركي آل الشيخ يواسي محمد محمود: أنا جاهز لأي حاجة في علاجه ..شاهد
كتب تركي آل الشيخ، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "سلامات للاعب محمد محمود ولو اقدر اقدم حاجه في علاجه في أي مكان في العالم انا جاهز🙏🏻🇪🇬❤❤🇸🇦".
وتعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى إصابة قوية، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي كتشخيص مبدئي من الأطباء المصريين، وتم إرسال الفحوصات إلى ألمانيا، للتعرف إلى التشخيص النهائي للإصابة.
بـ فستان شيفون.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة ..صور
شاركت الفنانة مى عمر، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصورة جديدة.
بدت مى عمر فى الصور، بإطلالة عصرية جريئة، مرتدية فستانًا قصيرًا يصل أعلى الركبة، ويتسم التصميم بقماش الشيفون المطرز بنقوشات الورود ذات اللون الأزرق، والأكمام المعتمدة على القماش الشفاف، ونسقت معها حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج.
بعد حكم حبسها.. القصة الكاملة لمعلمة مصرية تسببت في وفاة طفل كويتي
أمرت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس معلمة مصرية تدعى "نجلاء محمد"، المتهمة في قضية وفاة الطالب الكويتي عيسى البلوشي، سنتين مع الشغل بكفالة ألف دينار عن تهمتي الضرب والسب.
ووفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد أحيلت المتهمة إلى المحاكمة بعدما استجوبتها النيابة بـ 4 تهم، وهي "الضرب المفضي لموت، وسوء معاملة طفل، وسبه، وسب والدته"، إلا أن المتهمة نفت التهم المنسوبة إليها.
احمد حلمى يدعم مشروع ابنته لى لى الجديد بهذه الطريقة
دعم الفنان احمد حلمى، ابنته الكبرى لي لي بعد إطلاقها مشروعًا جديدًا، يعتمد على رسم تصميمات على الملابس والحقائب، بنشر صور عبر خاصية "ستوري" لتشكلية من أعمالها.
و لي لي هي الابنة الكبرى لأحمد حلمي من زوجته الفنانة منى زكي، ولديهما ولدان هما سليم ويونس وكانا سببا في ابتعادهما عن التمثيل فترة طويلة
بعد الانفصال عن أحمد فلوكس.. هذه شروط هنا شيحة للزواج مجددا
شهر قليلة مرت على انفصال الفنانة هنا شيحة عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد زيجة لم يكتب لها القدر الاستمرار سوى قرابة ثمانية أشهر، ولكن فاجأت هنا شيحة الجميع بالإعلان عن مواصفات فارس أحلامها الجديد.
وقالت هنا شيحة في لقاء مع برنامج "عرب وود"، "إنه يبقى راجل.. كلمة راجل دي حاجات كتير كتير أوي .. وده بقى شىء نادر في عالمنا الجميل بس تمام".