مجرشي: رؤية إعلامية جديدة للسعودية 2020.. تفاصيل

كشف خالد مجرشي، الكاتب والمحلل السياسي الأمين العام المساعد لاتحاد المنتجين العرب، عن خطة إعلامية جديدة للسعودية من المتوقع انطلاقها فى منتصف 2020.





وأوضح «مجرشي»، فى حوار لـ "صدى البلد"، ينشر لاحقًا، أن الإعلام السعودى فى الفترة الماضية كان يفتقد بعض الأدوات، لذلك تجري المملكة تطويرا شاملا يتسق مع استراتيجية 2030، مشيرًا إلى أنه ستشهد الساحة الإعلامية السعودية تغييرا ملموسا.





وتابع الأمين العام المساعد لاتحاد المنتجين العرب، أن المملكة تتصدى لبعض القنوات التى تبث محتوى إعلاميا موجها من خارج السعودية في وتحركه دول معادية للخليج، فضلًا عن عملية تطهير الإعلام والتعليم من العناصر الإخوانية.