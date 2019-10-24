بدون مكياج .. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام









نشرت الفنانة التونسية درة زروق عبر حسابها الشخصى لمواقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورا لها بدون مكياج تماما وفاجأت جمهورها بجمالها الأخاذ والطبيعي ، الذى لم يضفه لمسات المكياج سوى تحديد ملامح الوجه.ظهرت درة بإطلالة الأبيض والأسود وهى ترتدى توب أبيض قط وبنطلونا أبيض رافعة بيديها شعرها الأسود ،وهى بدون مكياج تماما واكتفت درة بحلق صغير عبارة عن فص أبيض.وكتبت درة من "خلف الكواليس"، يذكر أنها تقوم الآن بتصوير مسلسل "بلا دليل" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويشارك في بطولته خالد سليم ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي.