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مرأة

طريقة عمل مسقعة بـ اللحمة المفرومة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:01 م
طريقة عمل مسقعة باللحمة
طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدّم الشيف زينب مصطفى طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة كوجبة متكاملة، وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق المسقعة.


مقادير مسقعة باللحمة المفرومة :

250 جرام لحمة مفرومة 
نصف كيلو باذنجان رومي مكعبات كبيرة مقلية
نصف كيلو بطاطس مكعبات وسط مقلية
نصف كيلو فلفل أخضر رومي مكعبات وسط مقلية
نصف كيلو عصير طماطم 
فلفل حار 
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم 
1 ملعقة صغيرة ثوم 
ملح 
فلفل أسود 
كزبرة جافة 
نصف بصلة مفرومة ناعم
أرز بالشعرية للتقديم

طريقة تحضير مسقعة باللحمة المفرومة :

* تشوح اللحمة المفرومة في الزيت على النار مع البصل المفروم

* يضاف الملح والفلفل الأسود

* يشوح الثوم في الزيت على النار

* يضاف عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والكزبرة والفلفل الحار

* يقلب الخليط على النار

* يوضع في الطاجن طبقة من خليط الخضار المقلي

* تضاف طبقة من خليط اللحمة المعصجة

* يضاف المزيد من الخضار المقلي

* يضاف خليط الطماطم

* توضع في الفرن حتى تمام النضج
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