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أخبار العالم

في وسط أمريكا.. ترامب يعد ببناء جدار حدودي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:51 ص
ترامب يعد ببناء جدار
ترامب يعد ببناء جدار حدودي في وسط أمريكا
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دعاء أبوهشيمة
وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ببناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد؛ كخطوة متقدمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي خطاب له في بيتسبرج، قال ترامب "هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "إننا نبني جدارا على حدود نيو مكسيكو، ونبني جدارًا في كولورادو"، الولاية الواقعة بين يوتاه وكنساس، واعدًا بأن يكون هذا الجدار "جدارًا جميلًا، جدارًا كبيرًا يعمل حقًا بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل".

وأضاف: "نحن نبني جدارًا في تكساس، ولا نبني جدارًا في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتوّ".

وجدير بالذكر أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تعد أحد أهم الوعود الرئيسية لحملة ترامب الانتخابية في 2016.
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