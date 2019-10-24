البرتقال بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 24 -10- 2019

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بسوق العبور؛ حالة من الاستقرار في أسعار الكثير من الأصناف.



سجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و13 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 2.5 و5 جنيهات، وكيلو البطاطس من 3.50 إلى 6 جنيهات، والبصل من 2.75 إلى 4.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 7 جنيهات.





وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 5 لـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.





كما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 13 و17 جنيها، وسجل كيلو القلقاس 7 جنيهات، والثوم 7 جنيهات، وسعر السبانخ بـ7 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.





وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات، وكيلو الباذنجان الرومي بـ2.25 جنيه، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر 4 جنيهات.





وسجل سعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعره بين 3 لـ6 جنيهات، ومانجو بلدى من 5 لـ10 جنيهات، والبلح السمانى من 3 لـ5 جنيهات.





وتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، والتين البرشومي بـ9 جنيهات، والجوافة من 2 لـ4 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 3 لـ7 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ20 جنيها، والبلح السيوى بسعر 20 جنيها والبلح الرملى بـ5 جنيهات.



وسجل كيلو البرتقال البلدي سعرا يتراوح ما بين 2 لـ4 جنيهات، والبرتقال السكرى بـ5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4.50 جنيه، والليمون البلدى من 7 لـ11 جنيها، واليوسفي بـ8 جنيهات.



