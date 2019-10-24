Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24- 10-2019.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:58 ص
ذهب
ذهب
Advertisements
توك شو
استعرض برنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 24 - 10 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الخميس 24- 10 - 2019، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 777 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21: 680 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18: 583 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14: 453 جنيها
سعر الجنيه الذهب: 5422 جنيهًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الخميس 22 - 8 - 2019.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 29 - 8 - 2019 .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 12 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019.. فيديو

ترشيحاتنا

كيفية إخراج الزكاة على المال المدخر بالبنوك.. البحوث الإسلامية توضح

تعليقات مثيرة من الجماهير لـ ويزو بعد فقدان وزنها.. شاهد

50 ألف صيني يعملون في التعدين غير المشروع بـ غانا

بعد الانفصال عن أحمد فلوكس.. هذه شروط هنا شيحة للزواج مجددا

الأفلام تنتهي بوفاة البطل.. تعليق ناري من فرج عامر على تأجيل الدوري

هوت شورت وhalf boot.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام

البساطة روح القلوب.. أسطورة الطب مجدي يعقوب يلبي دعوة نوبي لقضاء يوم في منزله

لن تتوقع.. سعر صادم لـ حذاء منى زكي في دبي.. صور