أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24- 10-2019.. فيديو

استعرض برنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 24 - 10 - 2019.
وجاءت أسعار الذهب اليوم، الخميس 24- 10 - 2019، على النحو التالي:
سعر جرام الذهب عيار 24: 777 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21: 680 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18: 583 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14: 453 جنيها
سعر الجنيه الذهب: 5422 جنيهًا
وجاءت أسعار الذهب اليوم، الخميس 24- 10 - 2019، على النحو التالي:
سعر جرام الذهب عيار 24: 777 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21: 680 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18: 583 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14: 453 جنيها
سعر الجنيه الذهب: 5422 جنيهًا