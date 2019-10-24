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فن

بحضور دينا الشربيني.. ظهور مميز لـ نسرين إمام

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:51 ص
نسرين امام
نسرين امام
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آيه عاطف
شاركت الفنانة نسرين إمام متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا جديدة نشرتها عبر خاصية الستوري جمعتها بعدد من صديقاتها، منهن الفنانة دينا الشربيني.

ولفتت نسرين إمام الأنظار بإطلالة أنيقة كعادتها، ارتدت خلالها زيا أسود، وانتعلت بوت أنيقا، خاصة أنها معروفة باهتمامها بشياكتها وجمالها في كل إطلالاتها.

كان آخر ظهور لـ نسرين إمام في حفل عيد ميلاد عمرو دياب، وبحضور دينا الشربيني أيضا.
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