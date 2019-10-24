بعد فشل نتنياهو.. جانتس يكلف بتشكيل الحكومة ويبدأ المحادثات مع رؤساء الأحزاب

كلف الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني جانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة وذلك بعد فشل رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو من تشكيلها، بعد المهلة القانونية التي أعطيت له.





ووعد زعيم الحزب الجديد (أزرق أبيض) بتشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلًا إنه سيبذل كل جهوده من أجل هذا الهدف.





وأوضح جانتس أنه سيدعو جميع أحزاب الكنيست لمشاورتهم قبل صياغة الخطوط الأساسية، كاشفًا النقاب إلى أنه سيتوجه أولا إلى حزب الليكود، مقترحا إلى أن يكون نتنياهو جزءً من الحكومة.





وحذر جانتس من وصفهم بالساعين وراء مصلحتهم الشخصية إلى جر البلاد إلى انتخابات أخرى، قائلًا من يسعى لذلك فسوف ينبذه النظام السياسي وسيختفي في النهاية عن الخارطة السياسية، وأن الجمهور الإسرائيلي لن يغفر لمن يقجمون مصالحهم الشخصية على مصلحة "الوطن"- قال رئيس الأركان الأسبق بيني جانتس، والمفوض بتشكيل الحكومة.





ولم ينتظر جانتس إشراق صباح اليوم الثاني من التكليف ليقوم باتصالاته على الأحزاب لحثها على المشاركة في حكومته، فقد تحدث مع عضو الكنيست عمير بيرتس رئيس حزب العمل، وأكد خلال حديثه عن رغبته في تشكيل حكومة وحدة واسعة، واتفق الاثنان على الاجتماع قريبًا.





ورفض زعيما حزب اليمين الجديد أيليت شاكيد ويهودات هتوراة يعكوف ليتسمان الموافقة على اجتماع يجمع كل واحد على حدا، وقالت شاكيد أن المفاوضات ستجري فقط من خلال الليكود الذي يمثل الكتلة اليمينية.





وتحدث زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس مع رؤساء جميع الأحزاب في الكنيست الإسرائيلي للاجتماع لبدء المفاوضات لوضع الخطوط الأساسية لتشكيل الحكومة بحسب موقع I24.





وفي محادثة هاتفية أجراها جانتس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد رغبته في تشكيل حكومة وحدة ليبرالية واسعة، واقترح جانتس أيضًا أن يجتمع مع نتنياهو، ولكن نتنياهو قال له "سأعود اليك في الأيام القادمة"، في حين أن الليكود قال انهما سيلتقيان في الأيام القريبة.



