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الأرصاد تحذر من اضطراب الحالة الجوية: فرص سقوط الأمطار في تزايد.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
صدى البلد
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توك شو
أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن حالة عدم استقرار الجو بدأت من يوم الاثنين هذا الأسبوع وستنتهي يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن كميات الرطوبة الموجودة بالجو تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة الملحوظ عن بداية الأسبوع. 

وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، إلى أن حالة عدم الاستقرار ما زالت قائمة وسقوط الأمطار يكون بدرجات متفاوتة على المدن منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موضحا أنها تكون ما بين متوسطة وغزيرة على الإسكندرية. 

وقال محمود شاهين، إن هناك تزايدا في فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومناطق من شمال سيناء ومدن القناة، مؤكدا أن اليوم تكون غزيرة ورعدية، ولكن بالقاهرة تكون ما بين متوسطة إلى خفيفة حتى محافظات شمال الصعيد. 

وأضاف أن يوم الجمعة ستكون فرصة سقوط الأمطار متزايدة أكثر من اليوم، لافتا إلى أن إنخفاض درجة الحرارة مستمر مع بدايات الأسبوع، مضيفا أن يوم السبت فرص سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا وقد تمتد إلى القاهرة ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية. 

وحذر من الشبورة المائية، حيث إنها ستؤثر بشكل كبير على طبيعة الأنشطة البشرية وخاصة الموجودة على الطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية.
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