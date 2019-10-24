تتكرر منذ 3 آلاف عام.. رشا مجدى: تعامد الشمس على وجه رمسيس دليل عظمة أجدادنا.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إنه "من حقنا نفتخر ببلدنا"، لافتة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني دليل على عظمة أجدادنا، مؤكدة أن مصر تتميز وتنفرد بأحداث تاريخية فريدة من نوعها.



وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه الأحداث تجعل شعوب العالم كلها تقف احترامًا لها لتشاهد أمجادها، مشيرة إلى أن معظم شعوب العالم يتمنون أن يعيشوا لحظة ويشاهدوا آثارها.



وأوضحت أنه منذ يومين فقط انتظر العالم كله ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، مشيرة إلى أن تلك الظاهرة تتكرر مرتين فقط فى العام منذ 3263 سنة.



وأشارت رشا مجدي، إلى أن الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى فى معبد أبى سمبل فى ذكرى ميلاده، والمرة الثانية تكون يوم جلوسه على العرش 22 فبراير.

