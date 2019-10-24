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رياضة

وزير الرياضة فى الإسماعيلية للمشاركة بماراثون للدراجات.. صور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:05 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظة الإسماعيلية للمشاركة فى ماراثون للدراجات الهوائية، حيث يبدأ الماراثون من الاسماعيلية الجديدة حتى نهاية شرق القناة لمسافة 6 ك بمشاركة 250 شابا وفتاة، ويأتي ذلك ضمن برنامج احتفالية انتصارات أكتوبر. 

ومن المقرر ان يشارك وزير الرياضة أبناء الإسماعيلية ماراثون للمشي بمشاركة 1500 شاب وفتاة.

ويتضمن برنامج الاحتفالية فقرة وطنية للفنون الشعبية عند النصب التذكاري ثم العودة إلى نادي القناة لانطلاق بعد الأنشطة الرياضية للمشاركين.

واستكمالا لبرنامج الاحتفالية ، يشهد المشاركون جولة بالقناة ، وتنفيذ محاكاة لعبور القناة على ان يختتم اليوم بحفل فني يتخلله تكريم المحاربين القدامى وأسر شهداء الجيش والشرطة.
وزير الرياضة فى الإسماعيلية للمشاركة بماراثون للدراجات.. صور
وزير الرياضة فى الإسماعيلية للمشاركة بماراثون للدراجات.. صور
وزير الرياضة فى الإسماعيلية للمشاركة بماراثون للدراجات.. صور
وزير الرياضة فى الإسماعيلية للمشاركة بماراثون للدراجات.. صور
وزير الرياضة فى الإسماعيلية للمشاركة بماراثون للدراجات.. صور
وزير الرياضة فى الإسماعيلية للمشاركة بماراثون للدراجات.. صور
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محاكاة لعبور القناة.. وزير الرياضة يشارك في ماراثون الإسماعيلية احتفالا بانتصارات أكتوبر

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