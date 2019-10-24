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أخبار العالم

أمريكا تنتقد تسريبات إسرائيلية بشأن القوة البحرية في الخليج

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
أمريكا تنتقد تسريبات
أمريكا تنتقد تسريبات إسرائيلية بشأن القوة البحرية في الخليج
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سمر صالح
ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن الإدارة الأمريكية انتقدت تسريبات المسؤولين الإسرائيليين، حول إمكانية مشاركة إسرائيل في القوة البحرية الدولية التي تشرف واشنطن على إقامتها، بغية حماية السفن المدنية في مياه الخليج من الاعتداءات الإيرانية.

وتسببت تلك التسريبات بحسب النقاد، في عدد لا بأس به من الصعوبات، في بناء هذه القوة، لرفض دول الخليج إقامة علاقات مع إسرائيل.

وبحسب الموقع، نقلت الإذاعة العبرية عن مصادر في واشنطن لم تسمها ،قولها: إن "إيران تستفيد من التصريحات الإسرائيلية، في عرقلة بناء القوة البحرية" كما تسببت تلك التصريحات بحسب المصدر، في عدد لا يستهان به من الرفض لبناء القوة البحرية، في أوساط دول الخليج العربي، التي لا تربطها بإسرائيل علاقات.

وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة اضطرت أن توضح لتلك الدول، أن مشاركة إسرائيل لن تكون علنية ومباشرة، عن طريق حضور للسفن الإسرائيلية، بل ربما تكون مشاركتها مقتصرة، على الدعم العام أو الاستخباراتي، بعيدا عن الأنظار ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي، حول توقيت انطلاق عمل القوة البحرية، أو ما إذا كانت ستُشكّل أصلا، نظرا لقلة الدول المشاركة فيها.
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