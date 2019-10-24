الإهمال والتقصير يضرب متحف آثار بني سويف.. تاريخ الأجداد حبيس البدروم.. قطع أثرية نادرة تعوم في المياه الجوفية.. والحديقة الرئيسية تتحول إلى حديقة حيوان

متحف آثار بني سويف بين الإهمال والتقصير

قطع أثرية نادرة تغرق في المياه الجوفية

يحتوي المتحف على مالا يقل عن 3 آلاف قطعة أثرية نادرة

تحويل الحديقة المتحفية الملحقة بالمتحف لحديقة حيوان

مازال متحف آثار بني سويف يعاني من الإهمال من قبل المسئولين بوزارة الآثار لسنوات طويلة، وباتت جميع القطع الأثرية التي تمثل جميع القرون والعصور، والتي تزيد على 3 آلاف قطعة أثرية نادرة أو يزيد مهددة بالإبادة وغارقة في المياه الجوفية.وتم إنشاء المتحف أوائل التسعينيات على مساحة 4 آلاف متر، وصُمم على هيئة هرم ميدوم.يضم المتحف آثارا من كل العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، كما أنه يضم مجموعة تحف من جميع مراكز المحافظة الأثرية ويحتوي المتحف على مالا يقل عن 3 آلاف قطعة أثرية نادرة.وفي عام 2008، قرر وزير الآثار تطوير المتحف وتم تشوين القطع الأثرية في المخازن التي أصبحت منذ ذلك التاريخ مقبرة للقطع الأثرية، خاصة بعد أن غمرتها المياه الجوفية عام 2007 وأغرقتها وأتلفت العديد منها، خاصة التوابيت الخشبية المزخرفة والنادرة.وبدأت أعمال التطوير إلى أن توقفت في فترة لاحقة لضعف التمويل المالي، علما بأن المتحف به أكثر من 100 موظف وموظفة وتعتبر مرتباتهم وحوافزهم التي تتكبدها الدولة دون عمل إهدارا للمال العام "موظفين بدون وظائف"، كما أن المتحف لا يزوره زائر واحد في العام ولا يوجد له أي دخل.وكان من المقرر أن تشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل البدروم، وعمل منظومة أمنية حديثة من كاميرات للمراقبة وأجهزة إنذار ضد السرقة، وإضافة نظم تكييف للهواء في جميع أنحاء المتحف، وعمل نظام مكافحة الحريق داخل وخارج مبنى المتحف ولكنه لم يحدث حتي تاريخه.ومنذ ذلك الحين 2008 تم إخلاء المتحف وتغليف وتشوين القطع الخاصة به داخل صناديق، وتم تشوينها بالمخزن الموجود بالبدروم، بناءً على موافقة رئيس قطاع المتاحف الصادرة في 11/9/2012، التي أحال فيها الموافقة على تشوين المتحف إلى الأمين العام الذي وافق على تشوين المتحف في 17/9/2012، وأحالها رئيس القطاع إلى نائبه لاتخاذ الإجراءات في ضوء موافقة الأمين العام، ومن ثم إلى مدير عام المتحف.وتوقفت الأعمال التكميلية بالموقع العام والمتحف منذ 28 /3/2013 مع استمرار أعمال التجفيف في الموقع وفك الأرضيات الرخامية التالفة في الممر الشرقي شمال المتحف، ودراسة نوعيات الرخام الخاص باستكمال الأعمدة بالواجهات، وكذلك يافطة اسم المتحف، والمداخل والمخارج، وغلق الشبابيك الخاصة بالمتحف أو الإبقاء عليها ضمن خطة تطوير.يقول الخبير الأثري محمود جلال: "إن محافظة بني سويف بها متحفًا أثريا أنشئ منذ 31 عامًا وتقترب مساحته من 5 أفدنة، ويحتوي على قطع أثرية نادرة، استخرجت من مناطق أبوصير وإهناسيا والحيبة الأثرية، وتنوعت ما بين الإسلامي والقبطي والفرعوني، ونظرًا لتجاهل وسائل الإعلام للمتحف افتقد قيمته كمزار سياحي وتجاهلته أيضًا الوزارة فأصبح الآن عرضة للانهيار؛ وأدخلته الوزارة في مراحل التطوير بسبب تآكل جدرانها أملاح المياه الجوفية والرطوبة، فضلًا عن رداءة وسائل عرض القطع الأثرية، التي تجذب الزائر على الاستمتاع بأثريتها".وأضاف محمود جلال أنه تم إخلاء المتحف وتغليف وتشوين القطع الخاصة به داخل صناديق، وتم تشوينها بالمخزن الموجود بالبدروم، منذ 2012 بناءً على موافقة رئيس قطاع المتاحف.وأكد محمد على، مفتش آثار، أن المتحف يضم أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية أصبح معظمها عرضة للإبادة، بسبب المياه الجوفية، لافتًا إلى أن قرار أحد المحافظين السابقين بتحويل الحديقة المتحفية الملحقة بالمتحف لحديقة حيوان حجبت المتحف بداخلها بعد أن كان في مدخل المحافظة الشمالي يراه كل قادم ومسافر من وإلى المحافظة.وأوضح نبيل حلمي، خبير بالتعليم، أن المتحف أنشئ عام 1981 وتم افتتاحه عام 1997 على مساحة 4860 مترا مربعا، ويضم مجموعة من الآثار التي ترجع للعصور الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث، والتي تشمل تماثيل حجرية وبرونزية وفخارية وأواني مختلفة الأشكال والمواد والأحجار والعقود المختلفة والتوابيت واللوحات والعملات الفضية والذهبية والأقمشة التي تمثل التاريخ المصري القديم والحديث.وقال نبيل حلمي إن مسئولي الوزارة تجاهلوا الدعاية للمتحف، سواء في وسائل الإعلام أو بالدعاية التقليدية، ولافتات الدعاية أو الصور والبوسترات التعريفية، فأصبح شباب المحافظة يجهل تمامًا التاريخ الفرعوني لمحافظته، كما غاب دور المدرسة في التعريف به وعدم تنظيم الرحلات لهذا المتحف والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمسئولين جعل الكثير من الطلاب لا يعرفون أن بني سويف بها متحف كبير بهذا الشكل.