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4500 سائح.. لميس سلامة: السياحة تسير في الطريق الصحيح.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
تعامد الشمس علي وجه
تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني
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آيات أحمد
قالت الإعلامية لميس سلامة، إنه 4500 سائح شاهدوا تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بالأمس، مؤكدة أن السياحة تسير في الطريق الصحيح.

وأضافت لميس سلامة، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك مجهود كبير جدًا مبذول فى القطاع السياحى يشهده الجميع ويتابعه، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت منذ أيام عن رفع القيود التى كانت مرفوعة على مواطنيها منذ 4 سنوات.

وأوضحت أن الخارجية البريطانية أكدت انها لن تنصح بعدم السفر إلى مصر مرة أخرى، مؤكدة أنه بالرغم من القيود التى كانت مفروضة الفترة الماضية زار مصر خلال العام الماضى 415 ألف سائح بريطانى.

واستطردت لميس سلامة، أن هناك اتفاق لمواصلة العمل واستئناف الرحلات بين مصر وروسيا.
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