أزمة الأمطار أبرزها تحريكا.. النواب يفعلون أدواتهم الرقابية.. وطلبات إحاطة بشأن تأخر الانتهاء من مسار العائلة المقدسة.. وتوحيد سعر السكر في جميع الشركات

أمين مسعود يطالب بالانتهاء من مسار العائلة المقدسة

إيفيلين متى: أزمة الأمطار بينت القصور وعدم الاهتمام بالصرف الصحي

طلب إحاطة لتوحيد سعر السكر في جميع الشركات

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهها للوزراء والمسئولين المعنيين، وجاء أبرزها الإحاطة بشأن "تأخر الانتهاء من مسار العائلة المقدسة، وأزمة الأمطار، وتوحيد سعر السكر في جميع الشركات".فى البداية، قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بسبب أزمة الأمطار التي حدثت أمس الأول، الثلاثاء.وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أزمة الأمطار بينت إلى حد كبير القصور التي تعاني منه البنية الأساسية للدولة.وانتقدت النائبة إيفلين متى إهمال الحكومة ممثلة في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لبالوعات الصرف الصحي، وعدم التأكد من استعدادها في مواجهة أمطار الشتاء.وكان النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعلن تشكيل لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق والتنمية المحلية بالبرلمان، للوقوف على ما شهدته البلاد مؤخرًا من تغيرات مناخية وسقوط الأمطار، وذلك من خلال استدعاء الوزارات المعنية للوقوف على طبيعة الأمر.وقال النائب عماد حمودة، إن اللجنة البرلمانية المشتركة ستعقد اجتماعًا موسعًا لها الأسبوع المقبل، فى حضور التنفيذيين لمتابعة الأحداث الأخيرة، وتقديم جميع التفاصيل المتعلقة بالأزمة الأخيرة، ودور كل وزارة فى هذا الأمر، وكيف تعاملت الوزارات والهيئات والقطاعات مع سقوط الأمطار، فى إطار حرص البرلمان على متابعة الأحداث وأنه ليس بمعزل عن قضايا الشارع المصرى.وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالنواب، أن الاجتماع يهدف للوقوف على خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، وعدم العمل بخطة رد الفعل، وكيف يتم العمل الاستباقى فى مثل هذه الأزمات، خاصة في ظل توافر المعلومات الخاصة بالطقس وفرص سقوط الأمطار، لافتا إلى أهمية إحلال وتجديد كافة الشنايش وبالوعات الصرف فى أسرع وقت حتى لا تتكرر هذه الواقعة مرة أخرى.وأشار رئيس لجنة الإسكان بالنواب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التغيرات المناخية، مما يستوجب رؤية وخطة وفقا لجدول زمنى محدد لإجراء الصيانة اللازمة للمصارف، وتوعية المواطنين، ومحاسبة المقصرين عن تنفيذ عملهم.من جهته، قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة؛ بشأن أسباب تأخر الانتهاء من مسار العائلة المقدسة.وقال النائب أمين مسعود، فى تصريحات لـ"صدى البلد": "إننا نسمع عن مسار العائلة المقدسة منذ حوالى عشر سنوات، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، فى ظل تقاعس المسئولين عن الانتهاء منه".كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان أمس بعد انعقاد استمر قرابة 7 ساعات، حيث من المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد في 3 نوفمبر المقبل.وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وتم خلالها استعراض جميع المشكلات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وكذلك الإسكان الاجتماعي.وأمام اعتراض بعض النواب، لعدم الحصول على الكلمة وعرض مشكلاتهم، أكد الدكتور علي عبد العال، أنه سيكون هناك جلسة أخرى لوزير الإسكان، لعرض جميع المشكلات.فى سياق آخر، تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة، لتوحيد سعر السكر سواء في الشركات الخاصة أو الحكومة.وطالبت إيفلين متى، في تصريحات لـ "صدى البلد"، بوجود جهة موحدة، كالبورصة، تقوم بتحديد سعر السكر حتى يتم الحفاظ على سعره.وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود أكثر من شركة تمتلك حق تحديد سعر السكر، أدى إلى وجود اختلاف في السعر وعدم مصداقية في السوق.كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، الثلاثاء، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 3 نوفمبر المقبل.