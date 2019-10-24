شمس ساطعة .. طقس معتدل على مراكز الشرقية في الساعات الأولى

شهدت العديد من قري ومراكز محافظة الشرقية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم استقرارا في الأحوال الجوية وسطوع الشمس على معظم المراكز بالمحافظة .



فيما تستمر الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع آثار الأمطار و المياه المتراكمة الناتجة عن تساقط لأمطار خلال اليومين الماضيين.



ومن جانبه فقد أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية، وسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.



كما أمر محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.



أكد محافظ الشرقية أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.