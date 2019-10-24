موسكو تدعو واشنطن لتدمير ترسانتها الكيميائية

دعا نائب المندوب الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أندريه بيلوأوسوف الولايات المتحدة إلى أن تحذو حذو روسيا، وتتخلص من بقايا ترسانتها الكيميائية.





وأضاف بيلوأوسوف - في تصريح له نقلته قناة "روسيا اليوم" اليوم /الخميس/- أن روسيا دمرت سنة 2017 كل ترسانتها الكيميائية المقدرة بـ 40 ألف طن، داعيا الولايات المتحدة إلى الحذو حذو روسيا بأسرع وقت، وتدمير ما تبقّى بحوزتها من مواد سامة.





وأشار إلى أن لدى واشنطن إمكانات تقنية واقتصادية تفوق ما كانت تمتلكه روسيا قبل 20 سنة، وبإمكانها تخصيص 500 مليون دولار؛ لتدمير ألفي طن من السلاح الكيميائي المتبقي بحوزتها، موضحا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعاني من انقسام بسبب تسييس الملف الكيميائي السوري وتوجيه الرأي العام بخصوص ملف العميل السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.





وأوضح بيلوأوسوف أن روسيا دعت باستمرار إلى إنشاء آلية دولية نزيهة وذات درجة عالية من المهنية تحت رعاية مجلس الأمن الدولي؛ للتحقيق في "حالات الإرهاب الكيميائي في الشرق الأوسط بما يتفق مع المعايير الدقيقة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".