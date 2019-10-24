Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موسكو تدعو واشنطن لتدمير ترسانتها الكيميائية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
دعا نائب المندوب الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أندريه بيلوأوسوف الولايات المتحدة إلى أن تحذو حذو روسيا، وتتخلص من بقايا ترسانتها الكيميائية.

وأضاف بيلوأوسوف - في تصريح له نقلته قناة "روسيا اليوم" اليوم /الخميس/- أن روسيا دمرت سنة 2017 كل ترسانتها الكيميائية المقدرة بـ 40 ألف طن، داعيا الولايات المتحدة إلى الحذو حذو روسيا بأسرع وقت، وتدمير ما تبقّى بحوزتها من مواد سامة.

وأشار إلى أن لدى واشنطن إمكانات تقنية واقتصادية تفوق ما كانت تمتلكه روسيا قبل 20 سنة، وبإمكانها تخصيص 500 مليون دولار؛ لتدمير ألفي طن من السلاح الكيميائي المتبقي بحوزتها، موضحا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعاني من انقسام بسبب تسييس الملف الكيميائي السوري وتوجيه الرأي العام بخصوص ملف العميل السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وأوضح بيلوأوسوف أن روسيا دعت باستمرار إلى إنشاء آلية دولية نزيهة وذات درجة عالية من المهنية تحت رعاية مجلس الأمن الدولي؛ للتحقيق في "حالات الإرهاب الكيميائي في الشرق الأوسط بما يتفق مع المعايير الدقيقة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".
Advertisements

ترشيحاتنا

من الأحق بشارة كابتن المنتخب محمد صلاح أم أحمد فتحي؟.. نجم الأهلي يجيب

الأرصاد تكشف المناطق المتوقع بها سقوط أمطار غزيرة ..فيديو

هل تقبل صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان؟

شاهد.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 24-10-2019

بعد الانفصال عن أحمد فلوكس.. هذه شروط هنا شيحة للزواج مجددا

بـ فستان شيفون.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال.. ياسمين صبري تصبح على جمهورها

بدون مكياج .. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام

البساطة روح القلوب.. أسطورة الطب مجدي يعقوب يلبي دعوة نوبي لقضاء يوم في منزله