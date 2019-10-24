صورة تذكارية للسيسي وبوتين والزعماء الأفارقة في سوتشي.. فيديو

عرضت القناة الأولى بالتليفزيون المصري لقطات لصورة تذكارية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فيلادمير بوتين والزعماء الأفارقة، وذلك خلال القمة الروسية الإفريقية.



وستجرى القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى سوتشي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.



وسيشرف الرئيسان أيضا على أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة.



ومن المقرر أن يحضر فعاليات قمة سوتشي زعماء 43 دولة إفريقية، إضافة إلى تمثيل 11 دولة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء.