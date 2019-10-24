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أخبار العالم

يتحرش بالمجندات.. استقالة جنرال إسرائيلي كبير بسبب فضائح جنسية (+18)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:57 ص
مجندات
مجندات
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محمد علي
بسبب فضائح جنسية، اضطر قائد العمليات البحرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال شاي الباز إلى ترك منصبه بعد موجة اتهامات بالتحرش جنسيا بالمجندات، وفق ماذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتولى الباز منصب قائد العمليات في مايو العام الماضي، وقبل ذلك كان يترأس وحدة "شايطيت 13" (أي وحدة كوماندوز في البحرية الإسرائيلية)، قدم استقالته على خلفية الأنباء عن تورطه في أحداث حصلت قبل 10 سنوات بسبب أن سلوكه كان غير أخلاقي.

وجاءت هذه الاستقالة على خلفية تقرير نشرته أواخر الأسبوع الماضي القناة الـ12 الإسرائيلية ومفاده أن عددًا من المجندات اتهمن الجنرال بالتحرش جنسيا بهن أثناء أدائهن الخدمة تحت إمرته في وحدة "شايطيت 13".

ورغم هذه الفضائح ولأجل تجميل الصورة المشوهة للباز، أشاد بيان لجيش الاحتلال بإنجازات الباز وإسهامه المباشر في أمن إسرائيل، مشيرا إلى أن قيادة الأركان أكدت نيتها عدم التسامح مع مثل هذه الحوادث.
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