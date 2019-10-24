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حوادث

السجن 5 سنوات لشقيقين قتلا جارهما في أسيوط

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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إيهاب عمر
قضت الدائرة الـ 13 بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة شقيقين، بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بالتعدى على جارهما وحدوث نزيف داخلي له أدى إلى وفاته بعد ذلك.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوى وعماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 4057 لسنة 2018 إلى وقوع مشاجرة بين "صبحي ع ع" وشقيقه "وليد" و"عبداللطيف ع ح" مقيمين جميعا قرية بني محمد المراونة مركز أبنوب في أسيوط بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، على إثرها قرر الشقيقان الأول والثاني الانتقام لكرامتهما واعتبرا ذلك مساسا بمصالحهما وبهيبتهما داخل قريتهما فأخذا يفكران في الانتقام فوسوس لهما الشيطان سوء أعمالهما فاتخذا قرارا بالثأر لكرامتهما بالتعدي على الثالث وقاما برصد تحركاته وتتبع خط سيره وأعدوا العدة للانتقام وقاما بإحضار سلاح أبيض "عصا".

وفور علمهما بتوجه المجني عليه الى أرضه الزراعية قاما بالإسراع نحوه وما أن ظفرا به بمفرده كالوا له عدة ضربات بالعصا على رأسه وأماكن متفرقه بجسده حتى سقط على الأرض وأصيب بنزيف داخلي بالرأس مما أدى إلى وفاته.
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