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أخبار العالم

بشأن الاحتجاجات الشعبية.. أمريكا توجه دعوة لـ القادة اللبنانيين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:52 ص
أمريكا توجه دعوة
أمريكا توجه دعوة لـ القادة اللبنانيين بشأن المظاهرات
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دعاء أبوهشيمة
علقت واشنطن على المظاهرات اللبنانية الحاشدة المستمرة منذ أسبوع ضد الفساد والصعوبات الاقتصادية، داعية القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب "المشروعة" لمواطنيهم.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال ديفيد شينكر، المكلّف ملف الشرق الاوسط في الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية" في اتخاذ إجراءات.

وفي الوقت نفسه، رفض شينكر التعليق على خطة الإصلاحات التي عرضها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، مؤكدا أن القرار يعود للشعب اللبناني في ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرّر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ أمد بعيد جدًا أم لا".

وأضاف شينكر أن التظاهرات أظهرت أن هناك ضرورة لقيام "نقاش صريح" بين القادة والمواطنين حول "المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن".

وفي وقت سابق، قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي. جاء ذلك في أول تعليق رسمي أمريكي منذ اندلاع المظاهرات التي تطالب بتغيير النظام.

وأضاف المسئول الأمريكي في تصريحات لقناة "الحرة" العراقية: "الشعب اللبناني محبط بسبب عجز حكومته عن إعطاء الأولوية للإصلاح".

ويواصل آلاف اللبنانيين، احتجاجاتهم المطلبية في شوارع العديد من المدن ملوحين بالأعلام في اليوم الثامن من الحراك الشعبي رغم تساقط الأمطار. وذلك على الرغم من إقرار الحكومة رزمة إصلاحات غير مسبوقة.

وانتشر الجيش لأول مرة منذ انطلاق التظاهرات، لفتح الطرق الرئيسية في مختلف المناطق بالقوة.
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