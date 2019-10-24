في 30 دقيقة.. تخلصي من سموم الجسم بـ 8 حيل مجربة

علامات تحذيرية عديدة أن جسمك ملىء بالسموم تحتج التوقف عندها ويمكنك تطهير جسمك يوميًا باستخدام مكملات النظام الغذائي وممارسات نمط حياة صحية.



إليك أبرز الحيل التي تساعدك على التخلص من سموم الجسم يقدمها موقع "gaiam.com".



1-تناول الكثير من الألياف ، بما في ذلك الأرز البني والفواكه والخضروات الطازجة البنجر، الفجل، الخرشوف، الكرنب، البروكلي هي أطعمة ممتازة لإزالة السموم.



2-تطهير وحماية الكبد عن طريق تناول الأعشاب مثل جذر الهندباء والشاي الأخضر.



3- تناولى فيتامين C فهو يساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون ، وهو مركب يرفع السموم.



4- تناول على الأقل ربع لتر من الماء يوميًا.



5-تنفس بعمق للسماح للأكسجين بالتداول بشكل كامل من خلال نظامك.



6-مارس العلاج المائي عن طريق الاستحمام بالماء الساخن لمدة خمس دقائق، ما يسمح بتشغيل الماء على ظهرك.. اتبع بالماء البارد لمدة 30 ثانية. افعل ذلك ثلاث مرات ، ثم ادخل إلى السرير لمدة 30 دقيقة.



7- عليك الدخول إلى الساونا حتى يتمكن جسمك من التخلص من النفايات من خلال العرق.



8 - تناولى الفاكهة مثل التفاح فهو يحتوى على كم كبير من الالياف التى تحارب الامساك وتخلص الجسم من السموم.