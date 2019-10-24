تعليق غير متوقع من كلوب بعد اكتساح ليفربول لـ جينك برباعية في أبطال أوروبا

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عدم رضاه عن أداء فريقه، رغم الفوز على جينك البلجيكي، بأربعة أهداف، مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقان، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة:" كان بإمكاننا إحراز المزيد من الأهداف، ولكن حقق هدفنا وهو الفوز، لم استمتع بأداء فريقي في مباراة اليوم".





واضاف:": خسرنا العديد من الكرات السهلة خلال المباراة، والتي تسببت في إحداث هجمات مرتدة علينا من جانب فريق جينك".





وشهدت مباراة ليفربول وجينك تالق محمد صلاح بعد عودته الإصابة، حيث صنع هدف، وسجل آخرا.





اويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف نابولي المتصدر بـ 7 نقاط، بينما يحل سالزبورج النمساوي ثالثا بـ 3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة وحيدة.