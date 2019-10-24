Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق غير متوقع من كلوب بعد اكتساح ليفربول لـ جينك برباعية في أبطال أوروبا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
كلوب مدرب ليفربول
كلوب مدرب ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عدم رضاه عن أداء فريقه، رغم الفوز على جينك البلجيكي، بأربعة أهداف، مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقان، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة:" كان بإمكاننا إحراز المزيد من الأهداف، ولكن حقق هدفنا وهو الفوز، لم استمتع بأداء فريقي في مباراة اليوم".

واضاف:": خسرنا العديد من الكرات السهلة خلال المباراة، والتي تسببت في إحداث هجمات مرتدة علينا من جانب فريق جينك".

وشهدت مباراة ليفربول وجينك تالق محمد صلاح بعد عودته الإصابة، حيث صنع هدف، وسجل آخرا.

اويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف نابولي المتصدر بـ 7 نقاط، بينما يحل سالزبورج النمساوي ثالثا بـ 3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة وحيدة.

Advertisements

ترشيحاتنا

اهم الاخبار.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة بشأن قناة الزمالك.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها بـ هوت شورت.. القصة الكاملة لمعلمة مصرية تسببت في وفاة طفل كويتي

تعليق مرتضى منصور على إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

مش هتصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من السحلب؟

لخسارة الوزن.. 3 فوائد غير متوقعة لهذا النوع من المكسرات

3 طرق لنجاح العلاقات الزوجية.. تعرف عليها

من الأحق بشارة كابتن المنتخب محمد صلاح أم أحمد فتحي؟.. نجم الأهلي يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال.. ياسمين صبري تصبح على جمهورها

بدون مكياج .. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام

البساطة روح القلوب.. أسطورة الطب مجدي يعقوب يلبي دعوة نوبي لقضاء يوم في منزله