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بوتين: اتشرف بقيادة الجلسة العامة بالتعاون مع الرئيس السيسى.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
بوتين
بوتين
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آيات أحمد
أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، روسيا والشعب الروسى قدم بشكل كبير وبفن عال وثقافة عالية ثقافة افريقيا، لافتًا إلى أن اليوم سيعقد أكثر من اجتماع خلال المنتدى الاقتصادى للقمة الافريقية الروسية.

وأضاف بوتين خلال كلمته، بالجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية – الروسية، أريد توجيه كلامى للرئيس عبد الفتاح السيسى ولكل رؤساء الدول والهيئات، وارحب بهم فى المنتدى الاقتصادى الروسي الافريقي.

وأشار بوتين، إلى أن هنا اجتمع دول كثير وهذا حدث فى اول مرة فى العصر الحديث ، منوهًا ان المنتدى الورسي الافرقي يلعب فيه الرئيس السيسى دور كبير كرئيس للاتحاد الافريقي، كما أنه شارك فى كل خطوات المؤتمر والتحضير له وساعدنا فى اقامته والخروج به فى أفضل شكل.

وأضاف الرئيس الروسي، لى الشرف قيادة الجلسة العامة بالتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
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