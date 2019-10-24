تجديد حبس شخصين لاتهامهما بإنشاء صفحة عبر فيس بوك باسم أكاديمية شهيرة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس شخصين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإنشاء صفحة عبر الـ " فيس بوك "باسم أكاديمية شهيرة للعلوم الأمنية" على خلاف الحقيقة وإيهام راغبي الحصول علي شهادة إتمام فرقة فنون قتالية.





وكانت قد قررت النيابة العامة ، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لاتهامهما بإنشاء صفحة عبر الـ " فيس بوك " باسم أكاديمية شهيرة للعلوم الأمنية " على خلاف الحقيقة وإيهام راغبي الحصول علي شهادة إتمام فرقة فنون قتالية.





وكان نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى القبض على شخصين إنشاء أحدهما صفحة عبر الـ " فيس بوك " باسم أكاديمية شهيرة للعلوم الأمنية " على خلاف الحقيقة وإيهام راغبي الحصول علي شهادة إتمام فرقة فنون قتالية، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد وجه بتكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام ، حيث تمكن المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة الشروق من ضبط طالب حال استقلاله سيارة وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لوحدة الظل تابع للاكاديمية العربية للعلوم الأمنية مدون عليه حامل الكارنيه يتمتع بحصانة وعلى الجهات المعنية تسهيل الإجراءات وطبنجة صوت وعدد 9 طلقات وبندقية رش .





وقد أقر الطالب بتحصله على الكارنيه المضبوط بحوزته من أحد الأشخاص تم تحديده وضبطه وعثر بحوزته على أفرول مموه وعدد 10 كارنيهات خاصيين بأشخاص باسم وحدة الظل وعدد 20 شهادة صادرة من الاكاديمية بإتمام تلقى أشخاص الدورة فى فنون القتال والدفاع عن النفس وعدد واحد ختم أكلاشيه باسم الأكاديمية وعدد 1000 كارت دعاية للأكاديمية.



