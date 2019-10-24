بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وبلجراد في الدوري الأوروبي

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره بارتيزان بلجراد الصربي، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة االدوري الأوروبي.



بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبلجراد في الدوري الأوروبي:



وتقام مباراة مانشستر يونايتد وبلجراد في تمام السابعة غلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.



مانشستر يونايتد ضد بلجراد:



ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صداراة المجموعة الـ 12، بينما يطمح بلجراد في موااصلة نتائجة المميزة بتحقيق نتيجة إيجابية على ارضه ووسط جماهيره.



ترتيب مانشستر يونايتد وبلجراد:



ويحتل فريق بلجراد صدارة ترتيب المجموعة الـ 12 برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر يوناليتد صاحب المركز الثاني، وحيل الكامر الهولندي ثالثا بنقطتين، وأستانا الكازاخستاني أخيرا بدون بدون نقاط.



مباريات آخرى في الدوري الأوروبي:



ويلتقي اليوم، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الأوروبي، آرسنال مع فيتوريا روما مع بروسيا مونشنجلادباخ، إسطنبول باشاك شهير مع وولفسبيرجر، ألكمار مع أستانا، بشتكتاش مع سبورتنج براجا، سلوفان مع وولفرهامبتون، جينت مع فولفسبورج، إشبيلية مع ديديلانجي، خيتافي مع بازل، سيلتك مع لاتسيو، رين مع كلوج، سبورتنج لشبونة مع روزنبورج.



بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبلجراد في الدوري الأوروبي:





