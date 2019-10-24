الرئيس الروسى: الإرهاب أهم عدو أمام تطور القارة الأفريقية.. فيديو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السيسي يلعب دورا كبيرا فى الإعداد للمنتدى الروسى الافريقى كرئيس للاتحاد الافريقى .
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى الجلسة الاولى للمنتدى الروسى الأفريقى، أن الإرهاب هو أهم عدو لتطور القارة الأفريقية والقرصنة وتجارة المخدرات والخريف العربي الذي غير وجعل عدم الاستقرار لفترة طويلة فى شمال أفريقيا والدول العربية مما أدى لتنشيط الجماعات الإرهابية كالقاعدة .
وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إننا نحاول أن تكون هناك اتصالات بين وزارات الداخلية في افريقيا وروسيا لنتبادل المعلومات لمحاربة الإرهاب بشكل فعلي .
وأضاف لرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحن ندعو العديد من الشباب للدراسة في روسيا ونساعد الدول الأفريقية فى تطوير الأسلحة والتكنولوجيا والمعلومات ونتعامل مع 30 دولة فى أفريقيا لتصدير الأسلحة بلا مقابل لحماية افريقيا ودولها ونعلمهم الاستعمال والتدريب عليهم وتعليم جيوش 20 دولة واشترك فى مناورات اكثر من 11 دولة افريقيا وهى مناورات عسكرية، مضيفًا نحن نحاول تطوير العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر لأن التبادل التجارى مع افريقيا وصل ل 20 مليار دولار في آخر فترة و تم تطويره الى ثلاثة اضعاف.