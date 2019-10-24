الرئيس الروسى: الإرهاب أهم عدو أمام تطور القارة الأفريقية.. فيديو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السيسي يلعب دورا كبيرا فى الإعداد للمنتدى الروسى الافريقى كرئيس للاتحاد الافريقى .





وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى الجلسة الاولى للمنتدى الروسى الأفريقى، أن الإرهاب هو أهم عدو لتطور القارة الأفريقية والقرصنة وتجارة المخدرات والخريف العربي الذي غير وجعل عدم الاستقرار لفترة طويلة فى شمال أفريقيا والدول العربية مما أدى لتنشيط الجماعات الإرهابية كالقاعدة .





وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إننا نحاول أن تكون هناك اتصالات بين وزارات الداخلية في افريقيا وروسيا لنتبادل المعلومات لمحاربة الإرهاب بشكل فعلي .



