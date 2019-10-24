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منوعات

السجن والغرامة لـ جيمي الخجول.. لمس ذراع زميلته.. تفاصيل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:35 ص
صدى البلد
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كريم جمال
لم يكن يتخيل هذا الطالب أن خجله سيدفعه لاحقًا للتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة جراء ذلك، بعدما تحرش جنسيًا بزميلته الطالب الجامعة عن طريق لمس ذراعها وخصرها، أثناء محاولته التحدث معها بتوقيفها فى الشارع.

تعود التفاصيل عندما استخدم جيمى جريفس الطالب بجامعة أوكسفورد العريقة البالغ من العمر 19 عامًا موقع البجث العالمى جوجل، وكتب كيف أتعرف على فتاة فى المدرسة أو الجامعة، وجاءت النتيجة بضرورة التحدث ومعها وفتح مجال لذلك.

وبعدما لاحظ جيمى أنه معجب بزميلته البالغة من العمر 17 عامًا قرر توقيفها فى أحد الشوارع بجوار الجامعة للتحدث معها، وبعد رفضها أمسك بذراعيها وخصرها لإجبارها على المكوث معه، فقررت الطالبة إبلاغ الشرطة على الفور.

وبحسب تصريح والدة الطالبة، فإن الحادثة تسببت فى ضياع مستقبل ابنتها التى لم تتمكن من اللحاق بامتحاناتها، بعدما أصيبت بصدمة نفسية حادة، وعند مرورها بمكان الواقعة تنهار وتسقط مغشية عليها لدرجة أنها لا تستطيع المشى بمفردها فى أى مكان خوفًا من التعرض لنفس الحادثة من جديد.

ومن ناحية أخرى، يواجه جيمى الذى يدرس بالسنة النهائية بالجامعة ويقيم مع أسرته الغنية فى منزل تتجاوز تكلقته 650 ألف جنيه إسترلينى، في مدينة نوتسفورد بمقطاعة شيشاير البريطانية، عقوبة السجن المحتملة بعد إدانته بتهمتي اعتداء جنسي من محكمة مدينة مانشستر.

السجن والغرامة لـ جيمي الخجول.. لمس ذراع زميلته.. تفاصيل
السجن والغرامة لـ جيمي الخجول.. لمس ذراع زميلته.. تفاصيل
السجن والغرامة لـ جيمي الخجول.. لمس ذراع زميلته.. تفاصيل
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