بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام













نشرت الفنانة رشا شيحة عبر حسابها بموقع إنستجرام صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى لمواقع الصور والفديوهات إنستجرام، بإطلالة شتوية.وظهرت رشا شيحة بجاكت جينز أنيق باللون الأزرق، واضعة على رقبتها، كوفية بيضاء، وأكملت إطلالتها بترك شعرها الأصفر مندسلا على كتفيها، واضعة بعض لمسات المكياج الهادئ.ونالت الصورة إعجاب متابعى "رشا شيحة" وعلقت على الصورة كاتبة "الحياة مليئة بالأمل والطموح".