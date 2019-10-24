اجتماع وزيري خارجية تركيا وإيران بعد وقف غزو شمال سوريا

عقد اجتماع قبل ساعات، بين وزيري خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، وإيران محمد جواد ظريف، بعد أن رحبت الثانية بحدوث اتفاق تركي روسي حول وقف العمليات في شمال سوريا، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.



واجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس، لبحث آخر التطورات في شمال شرق سوريا وعملية أستانا، واللجنة الدستورية السورية.



وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: "خلال هذا الاجتماع، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية والوضع في شمال سوريا وعملية أستانا وعقد اللجنة الدستورية السورية بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات أهمية".



والتقى الوزيران اليوم الخميس على هامش اجتماع القمة لحركة عدم الانحياز المقرر عقده الجمعة والسبت، وذلك في "باكو" عاصمة أذربيجان، بعد يومين من المحادثات بين رئيسي روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، أسفرت عن مذكرة تفاهم حول سوريا تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية بشمال شرق سوريا وتطبيق اتفاق أضنة، وانسحاب كردي لإقامة مناطق آمنة.