Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اجتماع وزيري خارجية تركيا وإيران بعد وقف غزو شمال سوريا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:31 ص
ظريف وأغلو
ظريف وأغلو
Advertisements
محمد علي
عقد اجتماع قبل ساعات، بين وزيري خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، وإيران محمد جواد ظريف، بعد أن رحبت الثانية بحدوث اتفاق تركي روسي حول وقف العمليات في شمال سوريا، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

واجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس، لبحث آخر التطورات في شمال شرق سوريا وعملية أستانا، واللجنة الدستورية السورية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: "خلال هذا الاجتماع، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية والوضع في شمال سوريا وعملية أستانا وعقد اللجنة الدستورية السورية بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات أهمية".

والتقى الوزيران اليوم الخميس على هامش اجتماع القمة لحركة عدم الانحياز المقرر عقده الجمعة والسبت، وذلك في "باكو" عاصمة أذربيجان، بعد يومين من المحادثات بين رئيسي روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، أسفرت عن مذكرة تفاهم حول سوريا تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية بشمال شرق سوريا وتطبيق اتفاق أضنة، وانسحاب كردي لإقامة مناطق آمنة.
Advertisements

ترشيحاتنا

عدم استقرار الطقس.. السيول تتسبب في وفاه مزارع وابنته بوسط سيناء.. فيديو

بـ 2جنيه فقط.. وصفة مجربة تخلصك من الزوائد الجلدية

اخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد محمود بعد إصابته.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. حازم إمام يتجه للتدريب

بدأت تتوهم حاجات تانية.. طليق بوسي يكشف سبب خلافهما

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 24 - 10 -2019.. فيديو

في 72 ساعة.. «حبيبي يا ليل» لـ أبو تقترب من 13 مليون مشاهدة ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات

لكزس LF-30 الاختبارية تكشف نفسها بتصميم خيالى .. صور