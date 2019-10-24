Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسى يعلن موعد النسخة الأولى من منتتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:23 ص
صدى البلد
Advertisements
توك شو
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن مصر تعتزم إطلاق النسخة الأولى من منتتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، وذلك خلال مشاركته فى القمة الروسية الأفريقية بسوتشي.


وقال الرئيس السيسي إن القارة الأفريقية منفتحة للتعاون مع مختلف الشركاء واننا نأمل من خلال قمتنا أن نرسي قواعد التعاون الأفريقي الروسي للسنوات القادمة.

وأضاف الرئيس السيسى، أن ذلك لتأكيد توسيع وفتح آفاق هذه العلاقة لتشمل التجارية والصناعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، لافتا إلى أنها يجب أن تبدأ بشراكة للدول الأفريقية والروسية فى إطار يضمن المكسب للجميع.


واستطرد أنها ستكون منصة إقليمية أفريقية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام والتنمية بمدينة أسوان جوهرة النيل ووضع الآليات ذات الصلة القائمة بالفعل موضع التنفيذ وتفعيلها فى السياق الأفريقي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي من الأمم المتحدة: منتدى أسوان للسلام يضع المبادرات والآليات الدولية موضع تنفيذ

الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة: أفريقيا قارة الفرص.. استمرار التعثر في مفاوضات سد النهضة سيكون له انعكاساته السلبية.. والشعب المصري له الفضل الأول في تحمل أعباء خطة النهوض الاقتصادي

السفير حجازي: السيسي تحدث أمام الأمم المتحدة بشكل صريح عن قضايا مصر والعرب وإفريقيا

إفريقيا قاطرة للاقتصاد العالمي بـ 30% من الثروات المعدنية

السيسي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال قمة سوتشي

ترشيحاتنا

لخسارة الوزن.. 3 فوائد غير متوقعة لهذا النوع من المكسرات

بـ 2جنيه فقط.. وصفة مجربة تخلصك من الزوائد الجلدية

بعد حكم حبسها.. القصة الكاملة لمعلمة مصرية تسببت في وفاة طفل كويتي

نجاح عناصر المهندسين العسكريين فى إنقاذ جسر المحسمة بالإسماعيلية من الانهيار

اهم الاخبار.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة بشأن قناة الزمالك.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها بـ هوت شورت.. القصة الكاملة لمعلمة مصرية تسببت في وفاة طفل كويتي

كنا نتمنى لقاء مرتضى منصور.. علي الكعبي يكشف تفاصيل زيارة وفد نادي العين للزمالك ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات

لكزس LF-30 الاختبارية تكشف نفسها بتصميم خيالى .. صور