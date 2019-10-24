السيسى يعلن موعد النسخة الأولى من منتتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.. فيديو

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن مصر تعتزم إطلاق النسخة الأولى من منتتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، وذلك خلال مشاركته فى القمة الروسية الأفريقية بسوتشي.





وقال الرئيس السيسي إن القارة الأفريقية منفتحة للتعاون مع مختلف الشركاء واننا نأمل من خلال قمتنا أن نرسي قواعد التعاون الأفريقي الروسي للسنوات القادمة.



وأضاف الرئيس السيسى، أن ذلك لتأكيد توسيع وفتح آفاق هذه العلاقة لتشمل التجارية والصناعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، لافتا إلى أنها يجب أن تبدأ بشراكة للدول الأفريقية والروسية فى إطار يضمن المكسب للجميع.





واستطرد أنها ستكون منصة إقليمية أفريقية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام والتنمية بمدينة أسوان جوهرة النيل ووضع الآليات ذات الصلة القائمة بالفعل موضع التنفيذ وتفعيلها فى السياق الأفريقي.





